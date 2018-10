Palmeira-Santa Maria na primeira jornada do Campeonato da Primeira Divisão do Sal

A equipa do Palmeira, campeão regional do Sal, e do Santa Maria, vice-campeão, vão defrontar-se na jornada inaugural do campeonato regional de futebol da 1ª Divisão, isto de acordo com o sorteio realizado pela Associação Regional de Futebol.

De acordo com o sorteio as equipas do Grupo Desportivo Palmeira e Sport Clube Santa Maria vão defrontar-se duas vezes no início da época. Primeiro no dia 27 de Outubro para a Supertaça, e depois a 01 de Dezembro em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato regional.

O pontapé de saída do campeonato regional de futebol do primeiro escalão, época 2018/19 que decorre entre 01 de Dezembro a 24 de Março de 2019, é dado pelas equipas do ASGUI e FC Juventude, seguido do grande encontro entre os “rivais” e candidatos ao título, Palmeira e Santa Maria, que reforçaram e muito para a esta nova época desportiva.

Nesta nova temporada futebolística, que se disputa no Estádio Municipal Marcelo Leitão, participam no campeonato regional de futebol as equipas do Palmeira, Santa Maria, ASGUI, FC Juventude, Académico, Académica, Florença e Oásis.

Calendário completo de todos os jogos do campeonato regional de futebol da Primeira Divisão da ilha do Sal época 2018/19.

1ª Jornada 01 e 02 Dezembro

ASGUI-FC Juventude, Palmeira-Santa Maria, Florença-Académico e Oásis-Académica

2ª Jornada 08 e 09 de Dezembro

Académica-Florença, Académico-Oásis, Juventude-Palmeira e Santa Maria-ASGUI

3ª Jornada 15 e 16 de Dezembro

ASGUI-Palmeira, Santa Maria-Juventude, Académico-Académica e Oásis-Florença

4ª Jornada 22 e 23 Dezembro

Académico-Santa Maria, Juventude-Académica, Florença-Palmeira e Oásis-ASGUI

5ª Jornada 12 e 13 Janeiro

ASGUI-Académico, Santa Maria-Académica, Juventude-Florença e Palmeira-Oásis

6ªjornada 19 e 20 Janeiro

Académica-ASGUI, Oásis-Juventude, Académico-Palmeira e Florença-Santa Maria

7ªjornada 26 e 27 Janeiro

ASGUI-Florença, Juventude-Académico, Palmeira-Académica e Santa Maria-Oásis

8ªjornada 09 e 10 Fevereiro

Académica-Oásis, Académico-Florenca, Juventude-ASGUI e Santa Maria-Palmeira

9ª Jornada 16 e 17 Fevereiro

ASGUI-Santa Maria, Palmeira-Juventude, Florença-Académica, Oásis-Académico

10ª Jornada 23 e 24 de Fevereiro

Académica-Académico, Florença-Oásis, Juventude-Santa Maria e Palmeira-ASGUI

11ª Jornada 02 e 03 de Março

ASGUI-Oásis, Palmeira-Florença, Académica-Juventude e Santa Maria-Académico

12ª Jornada 09 e 10 Março

Florença-Juventude, Oásis-Palmeira, Académica-Santa Maria e Académico-ASGUI

13ª Jornada 16 e 18 Março

Palmeira-Académico, Santa Maria-Florença, ASGUI-Académica e Juventude-Oásis

14ªjornada 23 e 24 de Março

Académica-Palmeira, Oásis-Santa Maria, Académico-Juventude e Florença-ASGUI