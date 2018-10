Posse de drogas: TIR e apresentações periódicas a indivíduo detido em flagrante delito

Um indivíduo de 30 anos foi detido em flagrante delito, na tarde de domingo, na zona de Fonte Inês, pela Polícia Judiciária na posse de uma certa quantidade de estupefacientes.

Na totalidade foram apreendidas 4 pedras de crack, que após teste rápido reagiram como cocaína.

De acordo com a PJ, a detenção ocorreu na sequência do cumprimento de mandados de buscas domiciliárias, pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada.

O detido foi presente, na tarde de domingo, 14, às autoridades judiciárias competentes, para efeitos do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoais, tendo lhe sido aplicado TIR e Apresentações Periódicas.