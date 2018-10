O Facebook foi atacado. Eis como saber se a sua conta foi afetada

15/10/2018 11:30 - Modificado em 15/10/2018 11:30

Os responsáveis pelo ataque no final do mês passado acederam às contas de 29 milhões de pessoas.

OFacebook veio a público esclarecer o impacto do ataque de que foi alvo no final do mês passado, admitindo que os responsáveis conseguiram aceder aos detalhes de cerca 29 milhões de pessoas. Entre os dados que podem ter sido comprometidos nas contas estão o nome, o e-mail, o número de telefone, cidade, local de trabalho atual e dispositivos que foram usados para aceder ao Facebook nos últimos tempos.

São portanto dados sensíveis os que foram comprometidos por este ataque, com o Facebook a pretender enviar uma mensagem personalidade a cada pessoa afetada pelo ataque nos próximos dias para dar conta dos danos. Ainda assim, há uma forma de conseguir confirmar se a sua conta foi afetada neste mesmo momento.

A forma de o fazer é entrando no Facebook, mais precisamente no ‘Centro de Ajuda’ representado por um ponto de interrogação no canto superior direito. Assim que entre na área dedicada ao ‘Centro de Ajuda’ terá uma campo de pesquisa onde pode perguntar diretamente à rede social se a sua conta foi afetada. Caso esteja entre as vítimas do ataque, a rede social especificará quais foram os dados comprometidos.