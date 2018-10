Rei da Arábia Saudita vai avançar para a compra do Manchester United

15/10/2018 10:58 - Modificado em 15/10/2018 10:58

Imprensa inglesa diz que é necessário uma oferta na ordem dos 4,5 mil milhões de euros para consumar o negócio.

Os jornais ingleses The Sun e Daily Star noticiam esta segunda-feira sobre o interesse do Rei da Arábia Saudita em comprar o Manchester United.

A primeira ronda de negociações pode começar já na próxima semana, quando Avram Glazer, um dos donos da companhia que detém o clube inglês, visitar a Arábia Saudita para uma conferência sobre investimento.

O rei saudita, Abdulaziz Al Saud, encarregou o filho, o príncipe herdeiro Mohammad bin Salman, de perceber as condições para a aquisição do Manchester United. De acordo com a imprensa inglesa será necessário uma oferta na ordem dos 4,5 mil milhões de euros, algo que não será problemático para a família real saudita, cuja fortuna está avaliada em mais de 960 mil milhões de euros.