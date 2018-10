Álcool: profissionais de saúde de Santo Antão recebem acção de capacitação

14/10/2018 22:59 - Modificado em 14/10/2018 22:59

Os profissionais de saúde recebem formação em atendimento, aconselhamento, tratamento e seguimento dos dependentes de álcool e apoio às famílias, agendado para os dias 15 e 16 de Outubro, no Hospital Regional João Morais – Município da Ribeira Grande.

Esta é uma acção que se encontra enquadrada na sequência da formação para profissionais de Saúde da ilha de São Nicolau promovida no passado mês de Setembro, a realizar a partir desta segunda-feira, 15 e que abarca profissionais de diferentes áreas, sendo eles médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais da ilha.

A atividade é promovida pela Comissão de Coordenação do Álcool e outras Drogas (CCAD), em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Direcção Nacional da Saúde, no âmbito do Plano Anual de atividades do ano em curso.

Objectiva-se com esta formação capacitar os Profissionais de Saúde, no intuito de contribuírem para o reforço na detecção precoce do consumo de risco de bebidas alcoólicas e melhor e adequar das intervenções às necessidades dos indivíduos.

A mesma formação será ministrada nos dias 18 e 19 de Outubro na ilha de São Vicente.