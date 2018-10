Encerramento da EXPOMAR 2018 com os olhos postos em 2019

14/10/2018 22:47 - Modificado em 14/10/2018 22:47

Terminou mais uma edição da Feira das Actividades Económicas Ligadas ao Mar – EXPOMAR. A VII edicção que durante três dias, 11 a 13 de Outubro, serviu de plataforma de contactos, partilhas de experiências e de negócios e que segundo a organização assegura, que em torno dos três dias, passaram pelo recinto mais de quatro mil pessoas.

Mais uma edição que de acordo com o Presidente do Conselho de Administração da FIC, Gil Costa, o objectivo deste ano, manter o número de expositores, participantes, visitantes, profissionais, e o número de stands em relação ao ano transacto foi alcançado.

Apesar de ser uma feira “embrionária”, a organização tem a ambição de fazer dela, a cada edição, uma plataforma de negócio do sector. “É tímida nas primeiras edições mas acreditamos que este propósito foi efectivamente realizado”, afirma Gil Costa que diz demonstra a sua satisfação por em cada edicção de ter novas empresas na feira. O objectivo maior é aumentar de ano para ano a presença de empresas no local. E com isso, a cada edição têm uma participação distinta, de participar de forma estruturada, visando a promoção dos serviços e produtos das empresas.

“Temos o próximo desafio que é ter efectivamente o dobro de expositores” destaca o presidente do conselho de administração da FIC assegurando que esta é uma meta possível de atingir.

Este ano a feira deu uma particular importância à questão da segurança e monitorização marítima, com o propósito de associar a Guarda Costeira na celebração do vigésimo quinto aniversário da instituição, como a mostra aero naval na abertura do evento.

Nesta edição, foi ainda anunciada, o Ocean Week um evento que deverá acontecer em Novembro, e que nas próximas edições, andará a “par e passo” com a EXPOMAR.