Desvio de 280 mil euros na Caixa Económica do Mindelo: Tribunal retoma julgamento com arguido alegando inocência

14/10/2018 22:37 - Modificado em 14/10/2018 23:12

Acusado de abuso de confiança e burla qualificada, na sequência do suposto desvio de 280 mil euros do cofre da referida agência, o ex-subgerente da Caixa Económica do Mindelo, Herberto Rodrigues “Bety”, volta à sala do tribunal, para dar seguimento ao julgamento que foi adiado em Junho do corrente ano, para responder às acusações do desvio de 280 mil euros da agência bancária da Avenida 5 de Julho.

Adiado pelo Segundo Juízo Criminal do Tribunal da Comarca de São Vicente que atendeu a um pedido da defesa, alegando na altura que precisava de mais tempo para que o tribunal e a defesa pudessem analisar alguns documentos que entretanto haviam sido anexados ao processo. Tardiamente, no entender da defesa, porque a Caixa só fez a entrega dos referidos documentos já no decorrer do julgamento.

O defensor do arguido considerou, na altura, tais documentos muito importantes para a defesa, estranhando tal atraso por parte do Banco, sedo essa entidade a principal interessada na apreciação dos mesmos.

De referir que tratou-se do segundo adiamento consecutivo do julgamento de Herberto “Bety” Rodrigues, que continua a declarar-se inocente.

De acordo com o processo, o dinheiro desapareceu de um cofre sob a sua responsabilidade e a da gerente, mas sem sinais de arrombamento. Devido as circunstâncias suspeitas, foi-lhe instaurado um processo disciplinar pelo banco e despedido da empresa por “justa causa”.

Para além de perder o emprego, esteve detido preventivamente na cadeia de Ribeirinha, por alegado receio de fuga.

Foi solto posteriormente e aguarda julgamento em liberdade.