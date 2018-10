Mercado de Peixe de São Vicente : mau cheiro, insalubre, as moscas e o peixe que comemos

14/10/2018 22:23 - Modificado em 14/10/2018 22:23

Reclamações feitas por internauta nas redes sociais, que indignados com esta situação apela a quem de direito que faça algo para mudar o que se vem passando no mercado de peixe, pois as condições de higiene são péssimas.

De acordo com um frequentador assíduo do local, este não entende a razão pela qual o mercado continua a ser o local “insalubre que todos conhecemos. O peixe exposto sem gelo, com milhares de moscas em cima, tratado em água suja, que se espalha pelo chão, num espaço em avançado estado de degradação, distante de todas as boas práticas actuais de higiene e segurança alimentar.”

O Noticias do Norte foi ao local constatar os factos relatados e ouvir quem lá trabalha. Em conversa com algumas vendedeiras de peixe, estas afirmam “ que o mau cheiro é problema de há vários anos e que não só afecta os consumidores como também todos os que trabalham no mercado. “ O odor chega a ser insuportável. Na origem, e segundo elas, está a limpeza, neste caso a falta dela, que deixa muito a desejar, assim como o mau funcionamento das câmaras de conserva de pescado.

Estas apontam o dedo ao serviços da Câmara Municipal de São Vicente acusando-os de não fornecerem as condições necessárias para o tratamento do peixe. Amélia Silva, comerciante à vários anos no local, explica que as câmaras de conserva existentes não são competentes para armazenamento do pescado, com falta de prateleiras e a temperatura não é adequada para o congelamento do peixe. “Temos que comprar sacos de gelo para conservá-los, pagando mil escudos por cada saco, o que nem sempre é fácil porque vai mexer no orçamento”. Para Amélia, não é de hoje que a falta de condições de higiene neste espaço deixam muito a desejar.

Ainda sobre a limpeza, um trabalhador na área confirma as críticas das vendedeiras, realçando o facto da água que fica alagada em baixo do material e pela forma como são colocadas dificulta a limpeza, o que origina o mau cheiro, pela acumulação de água e outros detritos.

A mesma fonte adianta que a solução passa pela instalação de novas camaras de congelamento de pescado. Um desejo de todas as comerciantes do referido espaço. Segundo elas, há mais de um ano que esperam pelo reembolso, por parte da Câmara Municipal, devido a perda de uma grande quantidade de atum, provocado por um corte de energia no local e o mau funcionamento das camaras de congelamento. Revoltadas com a situação exigem da entidade responsável uma resposta positiva e urgente, já que pagaram pela compra e congelamento do produto.

A falta de um “lavatório” dentro do mercado foi outra das questões afloradas por quem lá trabalha. Um equipamento essencial e de acordo com as boas práticas de salubridade, pois se quiserem fazer alguma limpeza nas suas “pedras”, são as próprias que têm que comprar os materiais afinal, têm consciência que estão a lidar com comida e com uma questão de saúde pública.

Sobre a questão das moscas, Violanta vendedeira há já vários anos, critica o aumento destes insectos devido a remoção de um instrumento que actuava contra elas. O famoso “mata-moscas” que ficava preso no tecto e que, apesar de não resolver o problema de todo, sempre ajudava a minorar a sua acomulação.

Aproveitam também para reivindicar mais respeito pelos direitos da classe trabalhadora. De acordo com Amélia são tratadas quase como indigentes pelos responsáveis pela fiscalização, e por isso solicitam melhores condições de trabalho visto que, segundo as mesmas é a renda das suas “pedras” que ajuda na manutenção do local.

Ademais, esperam mais interesse do edil Augusto Neves com as questões que envolvem o Mercado de Peixe de São Vicente, disponibilizando encontros como era antes com presidentes anteriores, o que era bom para ambos os lados, concluem.

No que diz respeito ao trabalho de fiscalização, António Jesus segurança da Câmara Municipal, defende-se das acusações justificando que não é questão de maus-tratos, mas uma questão de manter o respeito e a ordem no local.

Há mais de um mês que o NN enviou aos responsáveis da CMSV as denúncias e os problemas aqui relatados para poder transmitir a sua versão dos factos. Até agora nada. Continuamos a tentar .