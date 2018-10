Castilho derrotado pela União Desportiva de Santo Crucifixo

14/10/2018 15:46 - Modificado em 14/10/2018 15:46

O Grémio Sportivo Castilho, apresentou-se aos adeptos e sócios no sábado, com uma derrota por 0-1, frente a União Desportiva de Santo Crucifixo de Santo Antão em jogo realizado no Estádio Municipal Adérito Sena.

Um golo solitário do avançado Nadir, da formação verde e branca de Santo Antão Norte, foi suficiente para levar de vencida a equipa da casa no jogo de apresentação aos seus adeptos e sócios. A casa esteve bem composta, para este jogo, sendo que o público parece estar a aquecer para a nova época desportiva que se avizinha no Mindelo. Num jogo típico de pré-temporada e com escassas oportunidades de golo, a formação de Santo Antão foi mais feliz, numa das poucas oportunidades de golo que teve, e levou assim de vencida a equipa Azul do Mindelo.

Mesmo com um plantel extenso (30 jogadores), o treinador do Castilho, Gild Jesus, pode experimentar todos os atletas neste jogo teste, lamentando, contudo, o facto da equipa ter perdido muitos jogadores importantes. Principalmente para o Mindelense e para o Derby. Jogadores que foram decisivos na grande época feita na temporada passada. “Acredito nos jogadores que tenho à disposição” salienta o treinador que já vai na sua quarta época ao serviço dos “azuis” confirmando ainda, que o plantel não está fechado e que sofrerá ainda mudanças tanto no que toca a saídas como na entrada de jogadores.

A 20 de Outubro será a vez do Castilho retribuir a visita da equipa de S. Antão para jogo de apresentação ao sócios e adeptos da União Desportiva de Santo Crucifixo. O jogo será disputado no Estádio Municipal João Serra em Ponta do Sol.