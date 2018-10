Ryan Mendes e Nuno da Costa dispensados devido a lesão: Gilson Varela chamado

14/10/2018 15:25 - Modificado em 14/10/2018 15:25

O seleccionador nacional Rui Águas continua a enfrentar problemas de ordem física nesta dupla jornada frente à Tanzânia. As mais recentes baixas na selecção, são Ryan Mendes e Nuno da Costa. Lesões que os impedirá de dar o seu contributo á equipa no jogo de Dar Es Salem. Gilson Varela avançado do ETAR da primeira liga da Bulgária é o escolhido para se juntar ao restante plantel que já se encontra na Tanzânia.

Varela que cumpre assim a sua primeira internacionalização, ele que já leva sete jogos disputados nesta época no campeonato búlgaro, depois de se mudar do Oriental da segunda liga portuguesa, no final da época passada.

Cabo Verde que já se encontra em solo tanzaniano onde fará um treino de adaptação ao relvado do estádio nacional Benjamin Mkapa, palco do jogo da terça-feira.