Uganda retoma liderança do grupo L

13/10/2018 16:01 - Modificado em 13/10/2018 20:32

A selecção ugandesa recebeu e venceu, este sábado, o Lesoto, por 3-0, e assumiu de novo a liderança do Grupo L de apuramento para o Campeonato Africano das Nações -CAN 2019. Liderança que esteve provisoriamente ocupada por Cabo Verde, depois da vitória ontem sobre a Tanzânia pelo mesmo resultado.

Com golos de Okwi (2) e Miya, o Uganda venceu em casa a selecção do Lesoto, na terceira e última jornada da primeira volta, e com isso saltou para a liderança isolada do Grupo L, agora com sete pontos. Para Cabo Verde esta foi uma jornada positiva, pois venceu o seu jogo e viu a Uganda vencer o Lesoto o que deixa uma maior margem de progressão no grupo. Os Tubarões Azuis ficam apenas a depender de si próprios para se qualificarem para a fase final do CAN 2019.

Em caso de novas vitórias de Cabo Verde e Uganda na quarta jornada, que se disputa na terça-feira, 16, a selecção ugandesa carimbará de imediato o apuramento para o CAN, enquanto Cabo Verde ficará apenas a uma vitória, nos dois restantes jogos para garantir a qualificação.

Após a realização desta terceira jornada, Uganda passa a liderar o grupo com sete pontos, seguido de Cabo Verde com quatro pontos, enquanto Lesoto e Tanzânia ocupam a terceira e quarta posição ambos com dois pontos.

Na quarta jornada a Tanzânia recebe no seu território a selecção cabo-verdiana e no outro jogo do grupo o Lesoto tem encontro marcado com a selecção ugandesa.

De realçar que os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se automaticamente para o CAN 2019 que terá os Camarões como país anfitrião.