Golos de Ricardo Gomes e Stopira dão liderança a Cabo Verde

12/10/2018 22:08 - Modificado em 12/10/2018 22:08

A selecção de Cabo Verde recebeu e venceu a congénere da Tanzânia por 3-0. Os golos da equipa nacional foram marcados por Ricardo Gomes (2) e um de Ianique Stopira, em jogo a contar para a terceira jornada do grupo L de apuramento para o CAN 2019.

Somente a vitória interessava a Cabo Verde na recepção à Tanzânia, isto depois da derrota na primeira jornada com a Uganda em casa por 0-1, e o recente empate a uma bola com o Lesoto. Os pupilos de Rui Águas entraram a todo o gás na partida e aos 23 minutos de jogo já venciam por 2-0, com um bis do avançado do Partizan de Belgrado, Ricardo Gomes, que já tinha feito o gosto ao pé ao minuto 16.

Num jogo que foi quase de sentido único a selecção ainda procurou o terceiro golo na primeira parte, para poder acabar com as aspirações da selecção tanzaniana em pelo menos marcar e relançar a partida, pelo que o golo de descanso surgiu aos 85 minutos, e foi apontado, de cabeça, pelo lateral esquerdo Ianique Stopira.

Com esta importantíssima vitória Cabo Verde alcança a liderança do grupo L, com os mesmos quatro pontos que a Uganda, que só entra em campo neste sábado para defrontar o Lesoto. A selecção da Tanzânia mantém os mesmos dois pontos com que entrou nesta jornada. Já o Lesoto tem os mesmos dois pontos mas tem um jogo a menos.

De realçar que a comitiva cabo-verdiana, sem tempo de descanso, viaja na noite desta sexta-feira rumo a Dar Es Salam na Tanzânia, onde na terça-feira, 16, defronta o mesmo adversário para a quarta jornada do grupo.