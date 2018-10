Morabeza – Festa do Livro: a escritora Yara dos Santos é uma das convidadas do evento

12/10/2018 00:04 - Modificado em 12/10/2018 00:04

A escritora e presidente da Associação de Relações Públicas de Cabo Verde, Yara dos Santos estará em Mindelo, no âmbito da 2ª edição “Morabeza – Festa do Livro”, promovido pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

No próximo, 25 de Outubro dia, vai animar uma conversa aberta com os alunos do 7º e 8º ano de escolaridade da Escola Básica Ribeira de Calhau.

Nos últimos tempos, a escritora tem proferido várias palestras e conferências tanto a nível do país como a nível internacional, nomeadamente, em Portugal, Holanda, Itália, França, Brasil e Estados Unidos da América.

Yara dos Santos é autora de seis obras literárias e galardoada com várias distinções, destacando-se os prémios “Humanitário Pan-Africano 2018”, “West African Youth Award’2018” e o de “Mulheres Empreendedoras Portugal, Europa e África 2018”, sendo apontada ainda como uma das 100 jovens personalidades mais influentes da África Ocidental em 2018, bem assim um dos cinco escritores lusófonos que devem ser conhecidos pela “África Writes”, em 2017.

A II edição da “Morabeza – Festa do Livro”, que se realiza de 19 a 28, no Mindelo, terá como destaque, nesta II edição, as presenças da escritora Shauna Barbosa e do actor brasileiro Lázaro Ramos.

Terá ainda as participações de Germano Almeida, Miguel Sousa Tavares, Vera Duarte, Dina Salústio e Moacyr Rodrigues, para além da presença do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, na qualidade de escritor.

O evento, promovido pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas faz parte do plano de investimentos para o programa Promoção Nacional das Artes para 2017/2021 e apresenta o projecto de um festival literário para Cabo Verde “capaz de unir” África, Europa, Ásia Lusófona e América Latina.

A primeira edição da “Morabeza-Festa do Livro” ocorreu de 30 a 05 de Novembro de 2017, na Cidade da Praia.