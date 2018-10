Inicio das obras do Terminal de Cruzeiros marcadas para o 1º trimestre de 2019

O Presidente do CA da ENAPOR , Jorge Maurício, garantiu que as obras para a construção do Terminal de Cruzeiros do Mindelo podem ser iniciadas no 1º trimestre de 2019. Para cumprir esse prazo avançou que o concurso público para as obras do Terminal de Cruzeiros, no Mindelo, vai ser lançado dentro de poucas semanas.

“Já estamos em condições de lançar o concurso para as obras que estão orçadas em 30 milhões de euros e que vão transfigurar a cidade do Mindelo”.

Jorge Maurício acredita que Terminal de Cruzeiros do Mindelo vai trazer uma oferta turística completamente diferente e com qualidade, que vai se adequar também à da região da Macaronésia.”

“O nosso propósito é ter toda a região da Macaronésia como um grande “hotspot” de cruzeiros, desde os Açores, passando pela Madeira, Canárias e Cabo Verde.