Arguidos do assalto ao BCN conhecem sentença no dia 29 de Outubro

11/10/2018 15:20 - Modificado em 11/10/2018 15:20

Depois de três dias de julgamento os quatro arguidos do processo relativo ao assalto do Banco Cabo-verdiano de Negócios, denominado de “A Missão”, o Tribunal agendou a leitura da sentença para 29 do corrente mês.

Iniciado na segunda-feira, 08, e concluído na quarta-feira, o julgamento decorreu sob um forte aparato policial e ficou marcado por uma “luta” renhida entre os advogados dos arguidos autores confessos do crime (Fredson e Ady) e a defesa dos arguidos (Player e Flávio) que negam o envolvimento no assalto ao BCN.

De acordo com o Inforpress, o Ministério Público pediu a condenação de todos os arguidos, que se encontram detidos, por prática de dois crimes de roubo com violência contra pessoas na forma agravada, crime de furto qualificado, um crime de roubo com violência sobre coisa agravada, furto de veículo, crime de disparo de arma de fogo, dois crimes de armas (branca e fogo), uso não autorizado de veículo e crime de danos.

O arguido Fredson da Cruz, que foi detido na posse de uma pequena quantidade de droga, está indiciado por tráfico de menor gravidade. O MP sustenta ainda que ficou provado a envolvência de todos os arguidos no assalto, apontando que agiram de forma consciente, planeando cada detalhe para se apoderarem do dinheiro e outros pertences que havia no banco.

O caso mais mediático sucedido na ilha das “dunas” terá o seu término no dia 29 de Outubro, quando for conhecido a sentença dos arguidos.