Sal: Conferência sobre vida e trabalho digno em Cabo Verde

11/10/2018 00:07 - Modificado em 11/10/2018 00:07

A ilha do Sal recebe esta quinta-feira, 11 de Outubro, uma conferência nacional para debater o trabalho digno e a vida digna em Cabo Verde. A conferência é promovida pelo Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional (ISSO).

O evento intitulado “Trabalho digno, vida digna”, a ter lugar no salão nobre a Câmara Municipal do Sal, vai ser um momento de reflexão, apropriação alargada de oportunidades e partilha das boas práticas ao nível internacional e nacional, permitindo assim uma progressão económica e social sustentável.

A conferência que acontece no âmbito do Dia Internacional do Trabalho Digno, assinalado a 07 de Outubro, depois de ser instituído em 2007, durante o Fórum Social Mundial em Nairobi, Nigéria, visando reforçar a ideia de que mulheres e homens têm o direito de realizar um trabalho produtivo, em condições dignas de liberdade e segurança é organizado em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Comunicações e Administração Pública (SINTCAP).

De acordo com a organização, a dignificação do trabalho e do trabalhador é nos dias de hoje um dos principais objectivos da humanidade e, por isso será debatido em vários painéis, diversos temas relacionados com a temática.

A sessão de abertura irá contar com as intervenções do presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes, da representante d a Organização Internacional Trabalho/Lisboa, Ana Rosa, e do presidente do Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional, João de Carvalho.