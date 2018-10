Um quarto dos doentes num hospital em Cabo Verde com eventos adversos a medicamentos

10/10/2018 23:57 - Modificado em 10/10/2018 23:57

Um quarto dos doentes internados num hospital regional em Cabo Verde apresentou eventos adversos a medicamentos, segundo um estudo sobre a incidência destes episódios, realizado por investigadores do regulador dos produtos farmacêuticos e alimentares.

O estudo visou identificar a incidência de eventos adversos a medicamentos num hospital regional, neste caso o Hospital Santa Rita Vieira, situado em Santa Catarina, na ilha de Santiago.

Este hospital serve uma população de cerca de 120 mil habitantes, moradores nos municípios de Santa Catarina, Tarrafal, São Miguel, São Salvador do Mundo, Santa Cruz e São Lourenço dos Órgãos.

O estudo – recentemente divulgado num congresso de farmacêuticos que decorreu na Cidade da Praia – teve um primeiro período em que 105 eventos adversos foram identificados em 54 pacientes, com uma incidência de 28,4% (uma taxa de 54% por 100 pacientes).

Num segundo período, foram apurados 77 eventos adversos a medicamentos em 38 pacientes, com uma incidência de 19,6% (uma taxa de 38% de eventos adversos por 100 pacientes).

As desordens gastrointestinais foram os eventos adversos mais frequentes, seguindo-se as do foro neurológico. Ao nível cardiovascular e respiratório também foram identificas eventos adversos significativos.

Perante estes dados, os autores do estudo – Djamila Reis Cálida Veiga e Jailson Martins, da Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares (ARFA) – concluíram que “cerca de um quarto dos pacientes internados no hospital apresentaram eventos adversos a medicamentos”.

Os investigadores, que defendem a realização de “mais estudos”, utilizaram para este trabalho prontuários com alta hospitalar de outubro de 2012 a março de 2013 e de outubro de 2013 a março de 2014.

Este estudo foi tema de um dos posters apresentados publicamente durante o XIII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa que decorreu na semana passada em Cabo Verde.

