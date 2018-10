Bispo do Mindelo : “Casamento gay é inadmissível porque não serve para dar continuidade à espécie“

10/10/2018 23:47 - Modificado em 10/10/2018 23:47

O Bispo do Mindelo posicionou-se contra o casamento gay dizendo que expressa a posição da Igreja Católica. Numa entrevista ao Mindelinsite, Dom Ildo Fortes diz que a igreja vê o casamento de duas formas: o bem dos esposos e a procriação e que as pessoas casam-se para desfrutarem do amor e da vida sexual, mas também tem outra finalidade que é a de criar descendência.

E citando a Bíblia “crescei e multiplicai-vos”, afirma que duas pessoas que não têm no horizonte fazer crescer a humanidade não têm uma base para o casamento. Não podem casar na Igreja Católica. E quando a igreja fala do matrimónio, explica: “só o concebe entre um homem e uma mulher. Entre dois homens ou entre duas mulheres não fala de matrimónio”. Esta posição surge num momento que a comunidade homossexual de Cabo Verde intensifica a luta pelo direito ao casamento gay, defendida pela Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis (LGBT) do país. E, para conseguir esse objectivo, lançou uma petição online com o objectivo de angariar assinaturas para pedir a legalização do casamento gay no país.

O objectivo, passa por conseguir 10 mil assinaturas e levar o documento a ser discutido no Parlamento.