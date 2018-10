Santa Catarina: Condutores de Hilux contra taxa criada pela CM

10/10/2018 23:33 - Modificado em 10/10/2018 23:33

Os condutores de Hilux que fazem fretes entre a cidade de Assomada e as várias localidades dos Engenhos e São Salvador do Mundo “Picos”, estão contra a taxa de que lhes obriga a pagar 50 escudos por cada carregamento que fazem na paragem criada pela edilidade. Por isso manifestaram-se , ontem , junto da Câmara Municipal de Santa Catarina exigindo o fim da taxa . De acordo com os manifestantes “com a implementação da paragem obrigatória muitos não conseguem fazer nem 1.000 escudos por dia.” Consideram a medida arbitrária e ilegal uma vez que pagam vários outros impostos, designadamente taxa de circulação, licença de serviço público, taxa de manutenção rodoviária, imposto industrial, por isso querem ser ouvidos pelo Presidente da CMSC, mas ainda não foram atendidos.