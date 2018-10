Inchaço no pé-direito poderá afastar Ryan Mendes do jogo com a Tanzânia

10/10/2018 18:54 - Modificado em 10/10/2018 18:54

O internacional cabo-verdiano Ryan Mendes é a mais recente dor de cabeça do selecionador Rui Águas, isto devido a um inchaço no pé-direito, que poderá afastar o extremo do importantíssimo embate frente a Tanzânia, referente a qualificação para a CAN 2019, nos Camarões.

O jogador do Al Sharjah dos Emirados Árabes Unidos, não treinou na manhã desta quarta-feira, sendo certo que falhará também a secção de trabalho agendado para as 17:30, no Estádio Nacional. Ao Inforpress o jogador declarou que está a seguir o tratamento com gelo, esperando poder vir a integrar os trabalhos da seleção esta quinta-feira, os dois últimos antes da partida de sexta-feira, com a Tanzânia, com pontapé de saída agendado para as 16 horas.

“Espero estar pronto para o próximo treino, caso contrário será difícil jogar na sexta-feira” lamentou o jogador natural de São Vicente.

Caso venha a falhar este embate devido a lesão, será mais uma dor de cabeça para o selecionador nacional, que não poderá contar para esta partida também devido a lesão com o capitão Marco Soares, Vozinha, Fernando Varela e Júlio Tavares.