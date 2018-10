Dia Mundial da Saúde Mental: “O Jovem e a Saúde num Mundo em Mudanças”

10/10/2018 17:01 - Modificado em 10/10/2018 17:01

Em comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental, 10 de Outubro, a Associação a Ponte e a Delegacia de Saúde organizaram na manhã desta quarta-feira, um Workshop sobre o tema.

Este ano, o dia Mundial da Saúde Mental comemora-se sob o lema “O Jovem e a Saúde num Mundo em Mudanças”. Em São Vicente a Delegacia de Saúde, recebeu diversos técnicos ligados a diferentes áreas, com o objectivo de trabalhar o tema no seu todo.

Uma das palestrantes Albertina Dias, Psicóloga da Delegacia de Saúde falou sobre os riscos e as adversidades, bem como os diversos suportes necessários que possam ter para que isso possa influir na saúde mental.

Albertina Dias que é também responsável pelo Centro de Terapia Ocupacional de São Vicente, fala ainda sobre os risco que a internet tem no desenvolvimento de patologias relacionadas com a saúde mental, bem como as drogas um dos principais “inimigos” da saúde mental do jovens e não só.

“Os jovens podem encontrar ajuda nas famílias, escola, na sociedade e nos serviços de saúde” avança.

Na mesma linha, Patrícia Silva, Socióloga, Professora Secundária e Universitária, questionada sobre o papel das instituições educativas na prevenção e abordagem do tema, avança que estas têm feito “um trabalho a esse nível” com a introdução de espaços e disciplinas para trabalhar o jovem como um todo, não só a saúde física, mas também mental.

Em relação à data, esta foi criada em 1992, pela Federação Mundial da Saúde Mental, visando sensibilizar a sociedade pela problemática da saúde mental global, uma problemática que pode atingir qualquer um, ultrapassando barreiras nacionais, culturais, políticos e socioeconómicos. A Federação Mundial da Saúde Mental, no presente ano, chama a atenção para as questões que os nossos jovens e jovens adultos enfrentam hoje e convida-nos para uma reflexão sobre o que é necessário para um crescimento saudável, feliz e resiliente.