Torneio de Futsal da SITA caminha para a reta final

10/10/2018 16:51 - Modificado em 10/10/2018 16:51

A 4ª edição do Torneio de Futsal realizado pela SITA, em comemoração ao seu 35º aniversário, e que envolve 28 empresas nacionais, já entrou nos quartos-de-final, prova esta que se disputa no Gimno Desportivo.

A prova que se iniciou a 02 de Agosto, contou com a presença de 28 empresa nacionais, públicas e privadas, organizado pela SITA, caminha a passos largos para a sua grande final agendada para o dia 20 de Outubro. Os jogos dos quartos-de-final da prova arrancaram na noite de terça-feira, onde no primeiro jogo BCV venceu o CERMI por 3-2, sendo que na outra partida do dia a formação do CAVIBEL goleou o IMPORTEX por seis bolas sem resposta.

Os jogos dos quartos-de-final continuam na quinta-feira, 11, com os embates entre BANCO BAI e EMFA, marcado para as 19 horas, e na segunda partida do mesmo dia medem forças, INPS e TECNICIL. As meias-finais da prova arrancam no dia 16, com o jogo entre BCV e CAVIBEL, sendo que os outros semifinalistas vão sair dos outros dois jogos dos “quartos”.

De acordo com empresa o objetivo desta competição, para além da promoção do intercâmbio e confraternização entre equipas, centra-se numa ação de carácter social, onde as 28 empresas em prova, e mais 12 da 3ª edição conseguiram angariar o montante de 240.000$00, que será revertido na sua totalidade para a requalificação de uma escola em estado de degradação.