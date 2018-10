Tanzânia chega a Cabo Verde nesta quarta-feira

A comitiva da seleção de futebol da Tanzânia já se encontra em viagem com destino a Cabo Verde, onde deverá chegar na noite desta quarta-feira, 10, à Cidade da Praia.

Sob as ordens do selecionador, Emmanuel Amunike estão 30 jogadores, entre eles a estrela da seleção o avançado do Genk da Bélgica, Mbwana Samatta. Em solo cabo-verdiano a equipa irá preparar o embate frente a Cabo Verde, no Estádio Nacional, que também servirá de adaptação ao relvado sintético do “Shark Arena”.

A seleção tanzaniana está à frente de Cabo Verde no grupo L, com dois pontos, fruto dos dois empates nos jogos com Lesoto (1-1) e Uganda (0-0). Grupo este que é liderado pelo Uganda com quatro pontos, seguido de Lesoto e Tanzânia, ambos com dois pontos. Cabo Verde é lanterna vermelha do grupo com apenas um ponto.

De realçar que a seleção da Tanzânia ocupa o número 135 do Ranking da FIFA.