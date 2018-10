Ministra da Educação visita China com objetivo de reforçar a cooperação entre os dois países

A Ministra da Educação, Maritza Rosabal, vai estar de visita a China de 14 a 20 de Outubro, com o objetivo de reforçar e alargar a cooperação entre os dois países a nível do ensino.

Durante a visita que inicia no domingo 14, a detentora da pasta da educação, irá rubricar a atual cooperação e delinear as novas parcerias existentes entre Cabo Verde e China. O programa Bolsa de Estudos global, para formação de quadros de excelência, e o aprofundamento das relações, entre as instituições voltadas para o mar, são assuntos que a Ministra leva em agenda.

Segundo Maritza Rosabal, a China é um “grande parceiro” do país, estando neste momento a atuar em diferentes áreas de cooperação a nível do ensino, sobretudo na formação de quadros, a Construção do Campus da Praia da Universidade de Cabo verde, e a construção do ensino de mandarim.

Depois da visita a China a Ministra desloca-se a Macau, de 12 a 23 de Outubro, para manter contactos com os estudantes cabo-verdianos, sediados no país.