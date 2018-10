PAICV diz que sistema educativo nacional está desorganizado

Numa declaração, esta manhã no início dos trabalhos da sessão plenária de Outubro, o maior partido da oposição considera que está-se a presenciar o aprofundar de fragilidades anteriormente existentes e, por outro lado, de forma “inacreditável ao surgimento de grandes e novos problemas”.

Numa declaração política lida pela Deputada nacional do PAICV Filomena Vieira, diz que é inacreditável e inimaginável é que após a abertura do ano lectivo a 17 de Setembro, que o Ministério da Educação anuncia um concurso para a colocação de 300 docentes. O concurso será a 22 Outubro, mais de um mês e tal após o início das aulas”.

E que com isso, largas centenas de alunos estão sem professores, o que considera gravíssimo.

Ainda o problema dos professores do 5º e 6º ano, que voltaram a leccionar com carga horária superior ao que o estatuto permite e que até agora não receberam as horas extras do ano passado.

Outro problema é a questão do agrupamento escolar que segundo a mesma foi imposta aos alunos e que os obriga a percorreram vários quilómetros para terem acesso à educação, dando como exemplo crianças de 10 e 11 anos da zona de Carriçal, São Nicolau, que percorrem 40 quilómetros para assistir as aulas.