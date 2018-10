MpD diz que o Governo está tranquilo com a chamada do Ministro dos Transportes à AN

10/10/2018 00:16 - Modificado em 10/10/2018 00:16

O Grupo Parlamentar do MpD disse que o Governo que sustenta vai para a Assembleia Nacional “com tranquilidade e que irá explicar os trâmites de acordo feito com a Binter.”

O porta-voz do MpD , Adilson Fernandes, considerou que : “Se há área que o MpD se sente à vontade, é o sector dos transportes, tendo em conta aquilo que nós encontramos, a herança da governação anterior, quer dos transportes marítimos, quer dos transportes aéreos”. Referiu que já resultados “mas o governo está a trabalhar fortemente para que Cabo Verde tenha ligações inter-ilhas regulares, e brevemente os cabo-verdianos irão saber sobre as soluções que este Governo tem para com os transportes aéreos”.