São Nicolau recebe Taça Independência 2019

9/10/2018 23:55 - Modificado em 9/10/2018 23:55

A ilha de São Nicolau vai realizar pela primeira vez a Taça Independência de Cabo Verde. A competição será disputada entre 27 de Julho e 05 de Agosto de 2019.

O estádio Municipal Orlando Rodrigues, em Tarrafal e o Estádio Municipal Dideus na Ribeira Brava, vão ser os palcos dos jogos desta competição, numa decisão que saiu do encontro realizado no passado domingo, 07 de Outubro na sede da FCF na Praia. Encontro onde estiveram presentes o Presidente da FCF, Mário Semedo, o Presidente da Associação Regional de Futebol de São Nicolau, Carlos Vieira, e os Presidentes das Câmaras Municipais de Tarrafal e Ribeira Brava, José Freitas e Pedro Morais respectivamente.

Numa publicação feita na página do facebook, a direcção da ARFSN regozija-se com esta oportunidade histórica da ilha receber uma prova desta envergadura, afirmando que a ilha de São Nicolau tem o apoio de uma larga maioria das Associações regionais que consideraram ter chegado a vez de São Nicolau.

O presidente da ARFSN salienta estar satisfeito com o apoio dado pelas Câmaras Municipais da ilha e antevê que a Taça Independência de 2019, seja uma grande festa do futebol nacional esperando que os imigrantes de São Nicolau, residentes em toda a parte do mundo, venham à ilha, no verão, para assistirem a esta grande festa do futebol.

A Taça Independência de Cabo Verde está assim de volta à elite do futebol cabo-verdiano após vários anos de ausência das competições oficiais. Na altura participavam na prova todas as selecções de futebol das ilhas de Cabo Verde. Segundo a FCF a edição de 2019 terá um novo formato, baseado nas selecções das regiões desportivas e não das ilhas. Isto atendendo ao facto de actualmente algumas ilhas possuírem mais do que uma região desportiva. Como tal a competição contará com a participação de onze equipas, em representação das regiões desportivas de Santo Antão Norte, Santo Antão Sul, São Vicente, São Nicolau, Fogo, Sal, Brava, Santiago Sul, Santiago Norte, Maio e Boavista.