Documentário “Firmeza” é destaque do Cabo Verde International Film Festival

9/10/2018 15:56 - Modificado em 9/10/2018 15:56

O Cabo Verde International Film Festival arranca esta terça-feira no Centro Cultural de Santa Maria, na ilha do Sal. O festival que já vai na 9ª edição, tem a duração de quatro dias e inicia-se com a projeção do documentário de Paola Zerman – Firmeza, que está a concurso na categoria de melhor curta metragem Documentário.

Ao todo foram 23 os filmes inscritos, sendo 16 oficialmente seleccionados e irão competir para os prémios de Melhor Longa-Metragem, Melhor Longa-Metragem Documentário, Melhor Curta-metragem, Melhor Curta-metragem Documentário e o Prémio Parda.

Realizado anualmente pela agência V!VA Imagens, o Festival Internacional de Cinema de Cabo Verde, como habitualmente, propõe uma programação para durante uma semana movimentar a ilha turística com um naipe “excepcional” de filmes.

O Prémio Parda, bem como os prémios de Melhor Curta-Metragem, Melhor Curta-Metragem Documentário, Melhor Longa-Metragem e Melhor Longa-Metragem Documentário são votados pelos membros do júri do festival, sendo os vencedores anunciados durante o encerramento do CVIFF.

À semelhança das edições anteriores, o evento visa congregar arte, cinema e indústria cinematográfica, através da exibição dos filmes inscritos, teatro, workshops, subordinados à arte do cinema, entre outras actividades.

Desde logo, a produtora executiva, Suely Neves, conta com uma boa adesão do público para engrandecer a votação do melhor trabalho cinematográfico.

Esta edição, que conta com a parceria do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, a Associação de Cinema e Áudio Visual de Cabo Verde, a Câmara Municipal do Sal, Hotel Odjo d’Água, e patrocínio do Hotel Morabeza e ASA, propõe-se exibir durante estes quatro dias os filmes a concurso, a partir das 19:00, no Centro Cultural de Santa Maria e à beira-mar, no Hotel Odjo d’Água.