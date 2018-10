PAICV: Janira Hopffer Almada não se recandidata à liderança do grupo parlamentar

9/10/2018 15:34 - Modificado em 9/10/2018 15:34

Em comunicado enviado aos jornalistas, dá conta da decisão da líder do partido de não se candidatar a liderança do grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV). Isso, “após muita ponderação”.

De acordo com o comunicado, Janira Hopffer Almada realçou que tomou esta decisão com “firmeza e coragem”, faltando dois anos e meio para as próximas eleições, convicta de que está a fazer a escolha que melhor serve o Partido. Numa altura em que a líder do partido considera ser preciso “incrementar, ainda mais, a aproximação à sociedade, mediante uma dedicação, a tempo integral, da presidente do partido, tendo em vista os embates que o PAICV terá futuramente”.

“O sentimento é de dever cumprido e advém do intenso trabalho desenvolvido e do nível de produtividade alcançado”, declara Janira Hopffer Almada que relembrou diversos momentos do seu grupo parlamentar durante a sua direcção.

Esta destaca ainda, na vertente Parlamentar, os Diplomas/Propostas em matérias estruturantes que deram entrada no Parlamento, por iniciativa do PAICV.

Salienta ainda a ambição de ter um Partido cada vez mais perto das populações e em sintonia com os seus desejos e aspirações, destacam-se as visitas aos círculos eleitorais dos Deputados, a realização de Jornadas Descentralizadas em todas as Ilhas e Concelhos do País, bem como, a promoção de Jornadas Temáticas Abertas, em diversos momentos, e que tiveram ampla participação e subsídios da sociedade”.