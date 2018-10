PAICV chama José Gonçalves à AN para explicar que tipo de contrato o Governo tem com a Binter

9/10/2018 14:59 - Modificado em 9/10/2018 14:59

O grupo parlamentar do PAICV chamou o ministro dos Transportes ao parlamento para responder, na sessão que arranca esta quarta-feira, sobre a “crise dos transportes aéreos e explicar que tipo de contrato o Governo tem com a Binter.”

“Esta chamada de José Gonçalves ao parlamento cumpre assim o novo regimento da Assembleia Nacional que dá a possibilidade de os grupos parlamentares chamarem dois ministros de cada vez para responder questões políticas.

Segundo a deputada do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), que falava em conferência de imprensa, o seu partido quer saber “exactamente que tipo de contrato que o Governo tem com a companhia aérea”, mas também sobre o resultado do concurso internacional de concessão para as linhas marítimas, ainda por conhecer.

“Nós iremos questionar o ministro em relação à esta crise que temos vindo a notar, queremos saber efectivamente que contrato é esse que o Governo tem com a Binter”, esclareceu a deputada eleita pelo circulo de Santo Antão, para além de outros questionamentos, apontou, mesmo em relação aos transportes marítimos inter-ilhas, em que tem havido “muitos problemas”.

Fonte : Inforpress