Selecção nacional de futebol cumpre segundo dia de treinos já com todos os convocados

9/10/2018 14:52 - Modificado em 9/10/2018 14:52

A selecção cabo-verdiana de futebol realiza na tarde desta terça-feira, 09, o seu segundo treino no estádio Nacional, com Rui Águas a ter à sua disposição todos os convocados.

O primeiro dia de estágio que iniciou na segunda-feira, 08, reservou apenas exames médicos para os jogadores presentes, onde tudo correu normalmente, e mostrando-se todos aptos para o início dos trabalhos que decorreram na tarde do mesmo dia no Estádio Nacional.

No primeiro treino nota para as ausências de 10 jogadores, Carlos Ponck, Steven Pereira, Mailson, Stopira, Nivaldo Santos, Jeffrey Fortes, Garry Rodrigues, Nuno da Costa, Ely Fernandes e Ricardo Gomes, entretanto estes jogadores já estão as ordens de Rui Águas, que terá assim o primeiro treino com todos os 24 convocados.

De realçar que, o seleccionador nacional está privado nestes dois embates de jogadores cruciais, como são os casos do guarda-redes Vozinha, Fernando Varela, Júlio Tavares, Marco Soares por lesão, e Diney Borges por “motivos pessoais”.

No entanto na manhã desta terça-feira, a FCF, divulgou os preços dos bilhetes para o embate com a Tanzânia. Os bilhetes para a bancada coberta custam 500$00, central 200$00 e a lateral 100$00.