NOTAS SOLTAS (3)

9/10/2018 01:05 - Modificado em 9/10/2018 01:08

# “O Hamas não foi criação de Israel, como por vezes se ouve dizer, mas foi, decerto, promovido pelo Estado de Israel – “inimigo do nosso inimigo, meu amigo é” para enfraquecer o FATAH e dividir o povo palestiniano.

# Com o desinteresse pelo ensino técnico e a promoção da licenciatura universitária quisemos criar um país de doutores. Criámos, afinal, um país de ignorantes e de licenciados da mula ruça no desemprego.

# Um homem começa a ficar velho quando já prefere andar só do que mal acompanhado.

# O sovina tem uma adoração tão grande pelo dinheiro que esgota toda a possibilidade de gostar ou de amar alguém. Raramente se casa, e quando o faz, nunca será por amor, mas pela fortuna da mulher: casa-se sempre com a conta bancária da mulher, parasitando-a

# O proxeneta, ou chulo, vive à custa de uma prostituta; o chuleco – será que existe o termo? Se não existe, devia – vive à custa de mulher séria com que se casou.

# Todos os dias de manhã a gente levanta-se e sai de casa, até chegar o dia em que a gente sai de casa sem se levantar.

# Você se ri com a graça divina?

# O capitalismo está a ganhar à escala global sob a forma mais perversa; já não é o capital contra o trabalho, é o capitalismo financeiro especulativo contra o mundo.

# Não se pode apanhar dez pulgas com dez dedos. Melhor é tentar apanhar uma pulga com as duas mãos. D. Xiaoping.

# Qual a posição dos deputados no Parlamento? Na aparência, sentados, intimamente, de cócoras.

# A mulher é uma obra-prima de Deus, sobretudo quanto tem o diabo dentro.

# Para se vencer em política, é necessário ser-se feroz. Edgar Morin.

# Nada se cria sem os homens e as mulheres, nada dura sem instituições. Jean Monet.

# Até ao Concílio de Niceia I, a religião católica não atribuía alma à mulher. Ela era um ser passivo, caprichoso, irresponsável, sujeito a atitudes tumultuosas, a reacções excessivas e a impulsos incontroláveis; um ser no qual não se podia depositar confiança. Nesse Concílio (ano 325) estabeleceram-se os primeiros dogmas do Cristianismo (os protestantes recusam a autoridade dos Concílios em matéria de fé). Gerard Mendel

# Não temos recursos financeiros para isso? E princípios? O Estado social corresponde à comunhão de afectos, e, sem Estado social, o Estado não cumpre a sua função. A. Moreira

# A igualdade não é uma arma de luta pela liberdade. Com a igualdade, é difícil defender a liberdade. Pelo contrário, com liberdade, podemos combater a desigualdade. A liberdade é mesmo a principal arma de luta pela igualdade.

# Etimologicamente o património significar o dever que temos perante aquilo que recebemos dos nossos pais.

# O Corão também conta que Abraão aceitou sacrificar o seu outro filho, Ismael. E, como na Bíblia, só não o fez depois de Deus confirmar que ele estava decidido a fazê-lo. Hoje, 11 de Setembro, é a principal festa islâmica. O dia do sacrifício celebra a submissão a Deus, mesmo quando as ordens são repugnantes.

# O magistrado é a lei que fala, bem como a lei é o magistrado sisudo. Cícero

# Sem a liberdade de criticar, nenhum elogio terá valor.

# O estilo é o homem, a asneira é livre e o insulto de borla.

# Foi a partir do Concílio de Niceia II (ano 787) que se reconheceu a possibilidade de representação de Cristo (Messias) e a veneração das imagens, o que os protestantes não aceitam.

# É da natureza do homem oprimir os que cedem e de respeitar os que resistem. Tuicidides

# A expressão “fundo abutre” serve para descrever uma entidade privada que adquire títulos de dívida não pagos com o objectivo de obter lucros exorbitantes. Com a aprovação pela Corte Suprema dos Estados Unidos contra o Estado argentino, este é obrigado a pagar aos fundos abutres americanos (privados), que compraram títulos argentinos por 48 milhões de dólares, 832 milhões.

# George Soros, num artigo intitulado “ A sociedade aberta tem de ser defendida”, escreveu: “A democracia está agora em crise. Até mesmo os EUA, a maior democracia do mundo, elegeram um vigarista e potencial ditador como presidente. Embora Trump tenha atenuado a sua retórica desde que foi eleito, não mudou nem o seu comportamento nem os seus conselheiros. O se gabinete inclui extremistas incompetentes e generais aposentados.

# Que mecanismos há ou podem ser criados para fiscalizar, quando os fiscalizadores são cúmplices estrategicamente nomeados? Que mecanismos podem ser criados que não sejam sujeitos à mesma acção de cativação prévia pelo banditismo organizado que toma conta do poder político e institucional? Esta a questão central: como prevenir? E, já agora: alguém ou alguma instituição quer mesmo prevenir?

# Em “Le monde marche”, Pelleton descreve que o milagre é como um golpe de Estado dado por Deus contra as suas próprias leis.

# “Matai tudo, que Deus distinguirá quais são os seus”, palavras do legado do Papa Inocêncio III para aqueles que partiam para as Cruzadas contra o Islão.

# Os arquivos são uma riqueza cultural e a memória do Estado.

# “Para ser punido com toda a clemência e sem efusão de sangue”, fórmula convencional com que a Inquisição designava a morte pela fogueira.

# Não há pequenos fogos, mas sim falta de combustível. Hampaté Ba

# Somos aquilo que lemos, salvo, certamente, os imbecis.

# Deus disse: é preciso partilhar! Só que os ricos ficaram com a comida e os pobres com o apetite.

# A troça é uma indigência do espírito.

Parede, Outubro de 2018 Arsénio FErmino de Pina

(Pediatra e sócio honorário da Adeco)