Terceira edição do TMC Nacional é em Novembro

9/10/2018 01:00 - Modificado em 9/10/2018 01:00

De acordo com Eurico Évora da Multi-eventos, responsável pela organização do Todo Mundo Canta em São Vicente e mentor o projecto a nível nacional, esta terceira edição, que no ano passado consagrou a jovem Eliana Rosa, terá a participação de todas as nove ilhas. A data já está marcada. Será a 18 de Novembro e na ilha de S. Vicente.

Com o mesmo formato das edições anteriores, os representantes de cada ilha, irão atuar apenas com músicas nacionais, numa dupla apresentação.

Em relação à participação das outras ilhas, uma vez que é organizado mais uma vez em São Vicente, Évora afirma que, pelo facto do projecto não decorrer nos mesmos meses que em São Vicente, a escolha de uma representante de cada ilha, fica a cargo do pelouro da cultura de cada ilha, uma vez que fica mais difícil a escolha de um representante, devido a falta de um TMC em cada ilha.

No entanto, a ideia é, futuramente, que cada ilha organize um concurso na mesma época e o vencedor irá representar a ilha a nível nacional. “Queremos que futuramente seja um vencedor de cada TMC regional e queremos trabalhar com os pelouros da cultura de cada município e criar condições e uma agenda e reunir os vencedores de cada ilha, e também em outras edições escolher qual a ilha que ira receber o projecto. A ideia é descentralizar o projecto, garante Évora.

Ademais, assegura que independentemente da ilha que receber o TMC Nacional, Novembro será sempre o mês escolhido.

Em relação ao projecto em si, o representante da Multi-Eventos, diz que de todos os seus projectos o TMC foi sempre o que mais o cativou e ambicionou. Por ser um amante da música e ver o despertar do talento musical dá-lhe mais prazer estar envolvido, ainda mais, porque projecta uma visão pois ambiciona eleva-lo a outros níveis.

“Depois de várias edições, a vontade e o gosto continuem os mesmos, apesar das dificuldades, continuo firme a cada ano que passa”, garante.