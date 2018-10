MDSV considera que o MP é inoperante e a AM não funciona

9/10/2018 00:55 - Modificado em 9/10/2018 00:55

O Movimento para o Desenvolvimento de São Vicente (MDSV) está preocupado com instituições com “grande responsabilidade na governação que não funcionam com normalidade”.

Maurino Delgado, do MDSV aponta o dedo ao Gabinete do Primeiro-ministro, da ministra das Infra-estruturas, à Assembleia Nacional, ao Ministério Público, aos deputados e ao Poder Local em São Vicente como instituições com funcionamento deficiente. O membro do MDSV revelou que já enviou vários pedidos de audiência as essas instituições , em particular ao gabinete do primeiro-ministro mas que nunca recebeu respostas .

A todos, ajuntou, têm sido remetidos notas e pedidos de audiência, cujas cópias entregou aos jornalistas, mas que ficam “sem resposta” porque o país “continua a ser gerido numa base eleitoralista”.

As críticas do MDSV alcançam também a Assembleia Municipal de São Vicente, que no seu entender “nada faz de concreto e funcionando desta forma deixa de ter interesse prático para o desenvolvimento da ilha”. O MDSV afirmou que chegou a conclusão que “ o Ministério Público é inoperante face aos pedidos que lhe são feito”.