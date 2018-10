O documentário “Firmeza” ganha no Silicon Valley African Film Festival (EUA) como melhor Short Documentay

9/10/2018 00:28 - Modificado em 9/10/2018 00:28

O Silicon Valley African Film Festival aconteceu nos dias 4 a 7 de Outubro na Califórnia, Estados Unidos. “Firmeza” foi selecionado com outros quatro documentários para representar a categoria “documentary Short” entre 1200 filmes candidatos de todo o mundo.

Dirigido por Paola Zerman, o documentário “Firmeza”, que tem a duração de 20 minutos e foi totalmente filmado em São Vicente. Fala sobre a cultura Hip Hop e sobre a cidade do Mindelo.

Depois do Silicon Valey African Film Festival, volta para “casa” para participar no Cabo Verde Internacional Film Festival (CVIFF), a ter lugar na ilha do Sal de 09 a 13 de Outubro.

Esta história é contada por Kiddye Bonz, Wiggy Wiger, Mo Green, Kre, Lala EzRecords, Kaku Duarte, GG, Def, Kuart K. Falam desta cidade, da sua cultura, do Rap e das suas origens, mas também das suas preocupações para o futuro.

Paola Zerman é cineasta e activista cultural e com o seu filme anterior, “Terra Terra”, levou a que Cabo Verde fosse selecionado para inúmeros festivais internacionais de cinema como o Festival internazionale del film di Baghdad (Iran), Festival Internacional de Cinema de São Tomé Festflm, Festival De Cinema Magwill (USA), África Mostra-Se (Portugal), Los Angeles Cine Fest (USA), Video Festival città di Imperia (Italia), Festival de Cinema Internacional Haida Gwaii , FICCA – Festival Internacional de Cinema do Caeté (Brasile), CVIFF Cabo Verde International Film Festival (Cabo Verde).

https://www.svaff.org/selections/documentary-short/215-firmenza.html