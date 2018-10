URDI 2018: Escolhidos 13 projectos do concurso Boka Panu

8/10/2018 15:47 - Modificado em 8/10/2018 15:47

Os 13 projectos seleccionados são de designers, artesãos, arquitectos, professores e investigadores, seleccionados da Praia (ilha de Santiago) do Paúl (Santo Antão) e do Mindelo (São Vicente). Seleccionados ainda na diáspora do Porto (Portugal) e uma proposta em parceria entre Mindelo e Basileia (Suíça).

Os resultados foram anunciados via Facebook, na página oficial do CNAD, através do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, sob tutela do Ministério da Cultura e da Indústrias

De acordo com o CNAD, estes 13 projetos de variadíssimos objetos, juntamente com os 4 projetos de designers convidados serão, a partir de 8 de Outubro até 10 de Novembro, executados nas melhores oficinas e mestres artesãos do Mindelo.

Ademais, esta fase de produção dos protótipos dos projetos de design seleccionados é da responsabilidade da organização e será reflexo de toda a potencialidade presente nos saberes do pensar/fazer artesanato e design em Cabo Verde.

O Boka Panu é elemento estrutural na tecelagem da Panaria Tradicional revela-se significativo para nomenclatura do Salão-Created in Cabo Verde, como ponto de partida para criar, tecer, redesenhar e propôr novas abordagens formais partindo da matriz tradicional.

Neste âmbito, os/as designers, artesãos/ãs, arquitetos/as, e demais criativos no Arquipélago e na Diáspora conceberam extraordinários projetos de design fundados na riqueza de estruturas e variantes estético-simbólicas dos padrões da panaria cabo-verdiana.

Nesta, que foi a segunda edição do concurso, recebemos 34 candidaturas, mantendo o interesse revelado por parte dos criativos cabo-verdianos, o que representa um forte acrescento de valor artístico e cultural. Agradecemos, desde já, a todos e a todas que acreditaram, se envolveram e participaram no Boka Panu 2018.

O Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design contou com o apoio de embaixadores nas ilhas e na Diáspora, essenciais para a divulgação do concurso e o fortalecimento da rede criativa, olhando o futuro a partir da tradição.

Salientamos que os projetos executados serão peças exibidas na inauguração do Salão Created in Cabo Verde que acontecerá no dia 28 de Novembro, inserido na programação da URDI – Feira de Artesanato e Design de Cabo Verde 2018, para o qual estão desde já, V. Exas. convidadas a estarem presentes.