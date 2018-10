Porto Novo recebe Gala do Desporto Cabo-verdiano 2018

8/10/2018 15:33 - Modificado em 8/10/2018 15:33

O município do Porto Novo, em Santo Antão, é o escolhido para receber a VI Edição da Gala do Desporto Cabo-verdiano, agendado para o dia 10 de Novembro, e será realizado na Aldeia Cultural “Noz Reíz”.

Depois de São Filipe, no Fogo, ter sediado a edição de 2017 da Gala do Desporto Cabo-verdiano, desta feita, será a vez de Porto Novo em Santo Antão, receber a gala da maior festa do desporto no país, onde serão distinguidos os melhores atletas e envolvidos no desporto, desta época desportiva, em Cabo Verde e na diáspora.

Sob o lema “Promover o Desporto, engrandecer Cabo Verde”, a edição de 2018, trará novidades no que toca a alterações dos critérios de avaliação e escolha dos vencedores, com o intuito de melhorar o certame. Entre as alterações, está a separação dos prémios atletas do ano masculino e feminino, em nacionais e diáspora.

A apresentação oficial do Porto Novo como sede da VI edição da Gala do Desporto Cabo-verdiano, será feita numa Conferência, ainda por confirmar a data a se realizar, por parte do Ministério do Desporto, entidade organizadora do evento e onde serão conhecidos outros pormenores sobre a Gala de 2018.