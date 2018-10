PN de Santiago Norte detém quatro indivíduos suspeitos da venda de estupefacientes

A Polícia Nacional de Santiago Norte, deteve no passado dia 05 de Outubro, quatro indivíduos, três do sexo masculino e um feminino, de idades entre os 23 e 73 anos, suspeitos de comercialização de grande quantidade de cannabis “padjinha”.

As operações, segundo a PN, tiveram lugar na localidade de Gil Bispo, concelho de Santa Catarina e foram desencadeados, após um mandato de busca e apreensão emitido pelo Tribunal local, na residência de um dos suspeitos. Na posse dos suspeitos a PN apreendeu um barril contendo no seu interior uma grande quantidade de cannabis “padjinha”, também seis sacos de plásticos com o mesmo produto, a quantia monetária de 59.107$00 escudos, em diversas notas e moedas que se supõem serem provenientes da venda da droga.

As investigações foram realizadas pelo Núcleo de Investigação Criminal do Comando Regional de Santiago Norte, sendo que os suspeitos já foram entregues ao Ministério Público para cumprimento dos trâmites legais.