Fernando Varela e Marco Soares falham “operação” Tanzânia devido a lesão

8/10/2018 14:56 - Modificado em 8/10/2018 14:56

O capitão dos “Tubarões Azuis”, Marco Soares, jogador do Feirense de Portugal e o defesa Fernando Varela do PAOK da Grécia, são baixas da selecção cabo-verdiana para o duplo confronto com a Tanzânia, em jogos de qualificação para o Campeonato Africano das Nações de 2019.

Segundo a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Marco Soares médio defensivo do CD Feirense de Portugal, ainda a recuperar de lesão é baixa para a operação Tanzânia, enquanto que, o defesa central do PAOK da Grécia Fernando Varela, falha estes embates também devido a lesão, que sofreu na noite de domingo, em jogo do campeonato grego.

Para os seus lugares foram chamados três jogadores, Hélio Semedo da Escola Maracanã, da cidade da Praia, capitão da selecção sub-16 em São Tomé e Príncipe nos jogos da CPLP, e sub-17, no Senegal, onde a selecção disputou a qualificação para o CAN 2019 da categoria, Mailson Duarte do Viitorul da Roménia e Steven Pereira do CSKA Sofia da Bulgária.

A concentração da selecção começou na noite de domingo, sendo que nesta segunda-feira, no período de manhã haverá exames médicos e à tarde o primeiro treino no Estádio Nacional as 16 horas.