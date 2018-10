Topad: São Vicente despede-se hoje do velejador

8/10/2018 14:47 - Modificado em 8/10/2018 14:47

O enterro do velejador Topad acontece esta tarde, 08 Outubro, na cidade do Mindelo a partir das 15:30. De acordo com informações, o cortejo irá sair da casa de Topad na Bela Vista directamente para a igreja católica em Monte Sossego e depois para o cemitério.

A morte do mais conhecido velejador cabo-verdiano, ocorrida no passado dia 27 de Setembro, apanhou de surpresa amigos e admiradores de Topad que, dias antes, em inícios do mês de Setembro, tinha conquistado o primeiro lugar de uma prova da sua categoria na regata SYZ Translemanique, considerada a rainha das regatas e que reuniu mais de 110 velejadores de diversos países.

Topad terá sido vitimado por um acidente cardiovascular, na sequência da qual ainda foi sujeito a duas intervenções cirúrgicas, a que não resistiu, vindo a falecer num hospital suíço.

Uma semana antes, Topad venceu a SYZ Translemanique, considerada a rainha das regatas. A competição envolveu 110 velejadores de vários países e confessou nas redes sociais que estava feliz mas bastante cansado. Foi a sua última competição.