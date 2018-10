“Tambor Rosa Fest”- um evento solidário a favor da luta contra o cancro da mama

8/10/2018 00:25 - Modificado em 8/10/2018 00:31

O evento agendado para o próximo fim-de-semana, sábado 13 Outubro, no âmbito do Outubro Rosa, mês da luta contra o Câncro da Mama, conta com a parceria da Liga Cabo-verdiana Contra o Cancro (LCCC) que irá abordar durante o evento variados temas relacionados com a causa.

De acordo com a organização do evento, o objetivo do Festival Tambor é encontrar formas de “apoiar diferentes causas sociais através da cultura”, ou seja, fazer um evento para todos os públicos onde toda a família, desde crianças a idosos, possam se divertir, aprender e ser solidários ao mesmo tempo.

Uma ideia que segundo a organização nasceu de “uma conversa entre alguns parceiros” que queriam fazer um evento diferente, misturando estilos musicais para todos os públicos (da música tradicional ao rock, pop ou música eletrônica).

« Desde o início ficou claro o que queriamos. Um festival que fosse solidário, e com o propósito de todos os anos doar os benefícios do festival a diferentes entidades em Cabo Verde ».

Uma iniciativa que conta com a parceria entre várias entidades e pessoas privadas. “Todos fazem sua parte para que o resultado seja o melhor e obter o máximo apoio para a causa que o festival está apoiando”, esclarece Djordy Positivo.

O evento que acontece no espaço “Casa Tambor”, em Ribeira de Vinha, conta com a presença de diversos artistas que abraçaram este projecto e que irá revereter “uma parte do dinheiro arrecadado para a LCCC, que também faz parte da organização do evento e que terá um lugar no festival com o “Cantinho da Liga”, onde todos que se aproximam ao festival vão poder obter informações sobre a LCCC e também realizar atividades promotoras da saúde.

Em relação aos artistas convidados, o representante da Associação Positivos, avança que estes estão a apoiar e a colaborar com a causa a 100%, sendo que as suas participações serão gratuitas.

“Todas as pessoas que colaboram com o evento fazem isso da mesma forma. Cada um contribuí, de forma diferente, para que o evento seja um “sucesso e possamos nos divertir ao mesmo tempo em que apoiamos uma causa social ou uma campanha de solidariedade”.

Importância da campanha

Considera de extrema importância ser solidário pois “infelizmente há muitos problemas, situações e pessoas que precisam de ajuda e todos temos vivido experiências na nossa vida, nas quais precisamos de ajuda”, por isso acredita ser tão importante que as pessoas sejam conscientes da importância da solidariedade.