Praia : Incêndio numa viatura da PN foi um incidente

8/10/2018 00:20 - Modificado em 8/10/2018 00:20

Em comunicado a Polícia Nacional esclarece que o incêndio que ocorreu no passado dia 30 de Setembro numa viatura da corporação por volta das 6h00 junto ao Farol D. Maria Pia, na Praia, foi espontâneo.

Ou seja, depois de várias especulações geradas nas redes sociais, a propósito do incidente, a PN veio agora a público esclarecer que a viatura, com quatro efectivos a bordo, incendiou-se “espontaneamente”, na zona do motor por baixo do capô.

Só houve danos materiais na viatura, depois do fogo ter sido extinto com apoio dos bombeiros da Praia.