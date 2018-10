PP exige ao Governo que apresente o contrato assinado com a Binter Cabo Verde

8/10/2018 00:12 - Modificado em 8/10/2018 00:12

O Partido Popular (PP) exigiu ao primeiro-ministro que apresente aos cabo-verdianos o contrato assinado entre o Governo e a companhia área Binter Cabo Verde, para esclarecer essa situação.

O secretário-geral do Partido Popular (PP), Juvinal Lopes Furtado, afirmou que o chefe do Governo deve explicar à população realmente o que consta desse contrato, caso exista, e se este acautela os direitos do país e dos cabo-verdianos.

Em relação à medida da Binter, que num primeiro momento mandou suspender a venda de bilhetes para a partir do dia 28 de Outubro, altura em que devia entrar em vigor as tarifas máximas nos voos inter-ilhas anunciadas pela Agência de Avião Civil (AAC), o responsável considerou a situação de “muito grave”, o que demonstra, segundo disse, que esse contrato não é favorável ao país.

O secretário-geral do Partido Popular disse ainda que a medida tomada pela Agência de Avião Civil (AAC) “é legal” e deve ser cumprida pela transportadora aérea Binter.