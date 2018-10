Movimento Jovens pela Paz celebra Vº Aniversário com Fórum “A paz é jovem”

8/10/2018 00:08 - Modificado em 8/10/2018 00:08

Para celebrar o Vº Aniversário do Movimento Jovens pela Paz sob o lema “A paz é jovem”, fazendo jus ao nosso quotidiano de semear sementes de paz, o movimento propôs entre outras intervenções, junto com amigos e parceiros o Fórum cultiva Paz Sempre que acontece no dia 14 de Outubro no Auditório do Liceu Regina Silva, Achadinha.

De acordo com o movimento, o fórum vai ter um painel com 4 comunicações, sendo elas: educar os jovens para a justiça e a paz, começando pelas crianças, seguindo o painel a força das mulheres na promoção da paz. Um painel sobre o potencial das redes sociais a favor da cultura da paz e outro sobre a Educação Financeira, ferramenta do jovem para saber lidar com a violência do consumismo.

Recorde-se, “Jovens pela Paz – JxP”, é um movimento mundial de jovens que nasceu no seio da comunidade de Santo Egídio que é um movimento internacional muito conhecido na promoção da paz e mediação de conflitos e cultura de encontros e fraternidade. São jovens que frequentaram a escola da paz e ou são amigos e que estando em idade jovem sentiram também o dever de colaborar na promoção de uma cultura de vida e paz, tão necessários a nossa sociedade”.

A abordagem é através da metodologia Ver, Sonhar e Agir. Recentemente o movimento Jovens Pela Paz foi reconhecido com o prémio CNDHC 2017 na categoria combate à violência e promoção da cultura da paz, pelos esforços e resultados no fomento da cultura da paz na cidade.