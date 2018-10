DN do MpD satisfeita com a actuação do Governo e respalda o OGE 2019

7/10/2018 23:47 - Modificado em 7/10/2018 23:47

A Direção Nacional do MpD, que esteve reunida no domingo , 6, deu nota positiva à governação da equipa liderada por Ulisses Correia e Silva. Mircéa Delgado, porta-voz do encontro, disse que “a governação revelou-se extremamente confiante e positivo na construção de um País mais inclusivo e com igualdade de oportunidade para todos”. E destacou “de entre outros, o aumento do crescimento económico, a redução do desemprego, o aumento do rendimento das famílias, e a redução dos índices de insegurança a nível nacional.”

A DN do MpD respalda as medidas propostas no Orçamento Geral de Estado já anunciadas pelo primeiro-ministro em concreto, ao pacote para o setor da juventude “nomeadamente, na massificação da formação profissional que vai beneficiar mais de 5 mil jovens, ou aos estágios profissionais, igualmente para cerca de 5 mil jovens, bem como no reforço de investimentos no ensino superior e reforço no programa de empreendedorismo jovem.”