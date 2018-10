Boa Vista: começa hoje o julgamento dos arguidos ao assalto do BCN

7/10/2018 23:31 - Modificado em 7/10/2018 23:31

Tem início na segunda-feira dia 8 de Outubro o julgamento dos quatro homens, que se encontram em prisão preventiva, há nove meses, e estão indiciados da co-autoria do assalto ao BCN da ilha da Boa Vista. Os factos, recorde-se, aconteceram no passado mês de Dezembro de 2017.

O julgamento dos quatro arguidos, entre eles um Agente da Segunda Classe da Polícia Nacional, natural da ilha Brava, irá decorrer nos dias 8 e 9 de Outubro e tem o seu início marcado para as 9 horas.

O caso remonta ao dia 29 de Dezembro de 2017, quando três indivíduos encapuzados, na posse de uma AKM, assaltaram a Agência do Banco Cabo-verdiano de Negócios de Sal-Rei. Na altura na posse dos indivíduos a PN apreendeu derivados de “cocaína” e “haxixe”, vários telemóveis, uma arma de fogo AK47 com um carregador contendo 27 munições, uma arma branca (catana), trajes “disfarces”, uma viatura utilizada no crime, pertencente a um dos assaltantes, e vários documentos bancários, entre os quais, cartões visa e comprovativos de levantamento de depósitos.

O assalto à mão armada ocorreu no dia em que os agentes da Polícia cumpriam o terceiro e último dia da greve levada a cabo pelo Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol).