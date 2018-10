Lesão muscular impede Vozinha de ajudar a selecção nacional

7/10/2018 23:20 - Modificado em 7/10/2018 23:20

Devido a uma lesão, guarda-redes internacional cabo-verdiano, Josimar Dias “Vozinha” não poderá dar o seu contributo à selecção nacional nos dois compromissos de apuramento para a CAN 2019, frente à Tanzânia. Um cenário inédito na vida do guardião, ao serviço da selecção, que falha pela primeira vez uma convocatória, desde que assumiu a baliza dos “Tubarões Azuis” em 2013.

Seis anos depois Vozinha falha uma convocatória da selecção, devido a lesão, um facto novo na vida do guardião de 32 anos, pertencente aos quadros do AEL Limassol do Chipre. Desde que assumiu a titularidade da baliza dos “Tubarões Azuis”, Vozinha tem sido presença assídua nos jogos oficiais tendo já disputado 22 jogos. Uma lesão muscular, que levou á ruptura do tendão no adutor, deixará o guarda-redes fora de competição por quase dois meses, levando-o falhar jogos importantíssimos, quer no clube quer na selecção. Certo é a sua ausência da baliza nos jogos frente à Tanzânia, estando também em risco a sua presença na deslocação ao Uganda no mês de Novembro.

Apesar de não poder dar o seu contributo aos “Tubarões Azuis” nestas duas partidas, espera por bons resultados dos seus companheiros. “Em primeiro lugar quero desejar-lhes uma boa semana de treinos, que se preparem da melhor forma possível e que tudo corra normalmente. Focar no objectivo, e fazerem de tudo para vencerem estas duas partidas, como sempre fizemos. Dignifiquem o nosso país e dêem ao nosso povo esta alegria que eles merecem” sustenta o guarda-redes, que se mostra, triste por não estar com a comitiva nacional.

“É sempre chato e triste ficar de fora, mas é algo que já vinha me preparando à muito tempo, porque já sabia que era impossível estar desta vez” expressa Vozinha, afirmando que neste momento o mais importante é o foco na recuperação para que em breve possa estar de regresso aos relvados.

De realçar que o estágio da selecção nacional inicia-se neste domingo, 07, na cidade da Praia, com o primeiro treino a ser realizado na segunda-feira, 08, as 17 horas no Estádio Nacional. Antes, no período da manhã, os jogadores serão submetidos a avaliações clinicas.