Cruz :Acidente de viação provoca dois feridos ligeiros e danos matérias avultados

5/10/2018 00:37 - Modificado em 5/10/2018 12:14

Duas viaturas embateram, esta noite, por volta das 22:30 perto da rotunda de Cruz João Évora em São Vicente.

Deste acidente resultaram dois feridos ligeiros. De acordo com transeuntes presentes no local as duas viaturas, uma de marca Toyota Prado e outro Hyundai embateram devido ao excesso de velocidade da viatura Hyundai, que vinha no percurso Madeirazinho/Cruz e não consegui reduzir a velocidade, acabando por passar para a faixa contrária e embater no outro veículo que vinha em sentido oposto.

Ao que pudemos apurar resultaram danos materiais avultados.

Segundo a polícia, que esteve no local, serão averiguadas as condições em que se deu o acidente.

A circulação nessa via esteve encerrado por mais de 30 minutos para que pudessem ser feitas as perícias e consequentemente remoção das viaturas envolvidas no acidente.