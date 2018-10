Presidente da CMSV :“ O Plano e Orçamento para 2019 trazem mais trabalho e melhorias na vida das pessoas “

5/10/2018 00:19 - Modificado em 5/10/2018 00:19

O Orçamento e o plano de actividades da Câmara Municipal de São Vicente para 2019 foram aprovados na generalidade, com 11 votos a favor do MpD, nove contra do PAICV e da UCID e abstenção da deputada independente.

Para o presidente da CMSV este plano “ vai ajudar fundamentalmente na política de redução do desemprego. Trazemos alguns investimentos para a melhoria da cidade, a nível de requalificação e também dos bairros e reforço de todos os sectores”. Neves acredita que o plano e orçamento aprovados “irá trazer mais trabalho para a juventude e melhorar a vida das pessoas”.