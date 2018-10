Brava: PN apreende 150 litros de aguardente no porto da Furna

4/10/2018 19:16 - Modificado em 4/10/2018 19:16

A Polícia Nacional (PN), através da Esquadra Policial da ilha da Brava, apreendeu esta quarta-feira, 03 de Outubro, 150 litros de aguardente, distribuídos em seis bidões de 25 litros cada, por apresentarem fortes indícios de ser importada e comercializada de forma ilegal.

De acordo com a Policia Nacional, a apreensão deu-se no âmbito de uma fiscalização e controlo de passageiros e mercadorias no navio “Liberdade”, que chegou ao porto da Furna, proveniente da cidade da Praia e com escala no porto de Vale dos Cavaleiros na ilha do Fogo.

Durante as diligências, acrescenta a mesma fonte, a documentações apresentada não estavam em conformidade com a lei.

No tocante a outros casos a PN informa que, entre 30 de Setembro e 01 de outubro, a Esquadra Policial do Maio efetuou algumas diligências, tendo uma delas culminou na apreensão de 233 tacos de cannabis (padjinha) com o peso total de 265 gramas.